FRDS : un sit-in prévu le 23 septembre à Bercy contre les « dérives arbitraires et les arrestations »

Le Front de Résistance de la Diaspora Sénégalaise (FRDS), organise un sit-in, le 23 septembre prochain, à l’Esplanade Bercy. Ses membres protestent contre les « dérives arbitraires et les arrestations ».
A noter que le Collectif Rappel à l’Ordre, mouvement citoyen engagé pour la défense des libertés fondamentales et de l’État de droit au Sénégal, a organisé ce vendredi 19 septembre une marche pacifique à Dakar.
