PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
FRDS : un sit-in prévu le 23 septembre à Bercy contre les « dérives arbitraires et les arrestations »



FRDS : un sit-in prévu le 23 septembre à Bercy contre les « dérives arbitraires et les arrestations »
Le Front de Résistance de la Diaspora Sénégalaise (FRDS), organise un sit-in, le 23 septembre prochain, à l’Esplanade Bercy. Ses membres protestent contre les « dérives arbitraires et les arrestations ».
 
A noter que le Collectif Rappel à l’Ordre, mouvement citoyen engagé pour la défense des libertés fondamentales et de l’État de droit au Sénégal, a organisé ce vendredi 19 septembre une marche pacifique à Dakar.
Moussa Ndongo

Vendredi 19 Septembre 2025 - 23:53


