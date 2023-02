FSF : plus d'un milliard de subventions aux clubs et acteurs

Dans un communiqué, la Fédération sénégalaise de Football (FSF) a fait savoir qu'elle a entamé la procédure de libération des subventions au profit des clubs et acteurs du football pour la saison 2022-2023.



Presque tout le monde est servi: l'Association sénégalaise des Managers du Sport (ASMS), l'Association des Éducateurs et Entraîneurs de Football du Sénégal (AEEFS), l'Amicale des internationaux de Football du Sénégal (AIFS), l'Association nationale des Arbitres de Football (ANA), la presse sportive (ANPS), la Coordination nationale des Écoles de Football du Sénégal (CONEFS).



Le montant des subventions dépasse un milliard. C'est précisément 1.299.500.000 FCFA qui a été libéré pour le paiement des primes des clubs et acteurs du football sénégalais pour la saison 2022-2023, rapporte le quotidien sportif "Stades".



La FSF précise par ailleurs que tous les bonus et primes ont été libérés au profit des différentes équipes nationales concernées et qu'elle procèdera bientôt au remboursement des arriérés de récompenses que la LSFP devait à certains clubs de 2016 à 2019.



Ces Subventions sont reparties comme suit :

Ligue 1: 15.000.000 FCFA par club

Ligue 2 : 10.000.000 FCFA par club

National 1: 7.000.000 FCFA par club

National 2: 3.000.000 FCFA par club

Division 1 féminine : 3.000.000 FCFA par club

Division 2 féminin: 2.000.000 FCFA par club

Beach Soccer: 1.000.000 FCFA par club

Club régional: 1.500.000 FCFA par club

ONCAV: 10.000.000 FCFA

ASMS: 3.000.000 FCFA

AEEFS: 2.000.000 FCFA

AIFS: 2.000.000 FCFA

ANAF: 2.000.000 FCFA.

ANPS: 2.000.000 FCFA

CONEFS: 2.000.000 FCFA

Supporters Qatar 2022 : 6.000.000 FCFA