Face à face candidats-citoyens organisé par Y'en a marre: Benno Bokk Yaakar refuse de répondre

Pour qu’il est un Face to Face entre les candidats à la présidentielle de 2019 et les citoyens, le mouvement Y’en a marre s'est réuni ce mercredi, à la maison de la Culture Douta Seck afin de lancer le programme « Wallu Aksan Wii », qui se tiendra demain jeudi.



L'objectif est d'offrir une tribune aux citoyens afin d'exposer aux candidats leurs problèmes quotidiens. Mais cette rencontre se fera sans le candidat de la mouvance présidentielle qui jusqu’ ici n’a pas donné de suite à la requête du mouvement pour prendre part aux débats.



«Dans ce contexte de suspicions entre les différents acteurs du processus électoral, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir qui a débouché lors de cette campagne à l’élection ̂présidentielle avec beaucoup d’hostilités, et même avec de morts d’homme à Tamba que nous déplorons, Y’en a marre estime qu'il était important d’avoir un cadre qui puisse permettre aux citoyens qui ne sont d'aucun bord et qui ne sont militants d’aucun parti d’interpeller les cinq candidats sur leur programme. Mais l’inconnu du programme c’est le candidat de Benno Bokk Yakkar Macky Sall. On a contacté ses services comme on l’a fait avec tous les candidats. On les a envoyés les documents et ils ont proposé de nous revenir mais jusque-là pas de confirmation. Seuls les partis de l’opposition ont tout de suite accepté, sauf le candidat Macky Sall », déclare Alioune Sané, le Secrétaire exécutif du mouvement Y’en a marre.



Le programme est réparti est comme suit :



9 heures : Passage du candidat Issa Sall

11 heures : Passage du candidat Idrissa Seck

13 heures : Passage du candidat Ousmane Sonko

15 heures : le candidat Madické Niang

18 heures : Inconnu