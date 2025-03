Face aux défis sécuritaires, la Pologne veut former militairement 100 000 personnes chaque année

L’objectif est colossal, mais pas inatteignable selon Donald Tusk. « D'ici à 2027, nous assurerons à 100 000 personnes la possibilité de suivre une formation militaire chaque année sur la base du volontariat. Je suis convaincu qu’on ne manque pas de volontaires, alors notre devoir est de faire en sorte que chaque personne intéressée puisse y avoir accès », a-t-il affirmé.



Le Premier ministre a précisé les contours de cette formation, qui devrait être accessible à tous les Polonais et Polonaises de 18 à 60 ans sur la base du volontariat. L'entraînement, lui, ne sera pas seulement centré sur le maniement des armes, mais permettra, selon Donald Tusk, de mettre ses compétences, quelles qu’elles soient, au service de l’armée.



Mettre sur pied une armée de 500 000 hommes

« Comme vous le savez, la guerre en Ukraine a montré à quel point ce conflit exigeait une large gamme d’experts, surtout dans le domaine des nouvelles technologies. Et ici en cas de menace sur place, ce dont on a surtout besoin, c’est de spécialistes de la défense civile », a-t-il détaillé.



Pour former cette « armée de réservistes » comme il l’appelle, Donald Tusk compte faire appel à des vétérans reconvertis en instructeurs pour mettre à profit leur expérience. Aujourd’hui, 55% des Polonais se disent favorables à la conscription. De quoi faciliter la tâche du gouvernement qui a un nouvel objectif en tête : mettre sur pied une armée de 500 000 hommes.