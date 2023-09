Face aux manifestations palestiniennes, Israël multiplie les bombardements

L'armée israélienne a déclaré lundi 25 septembre avoir « frappé » un poste militaire du Hamas dans la bande de Gaza à l'aide d'un drone, après que ses troupes ont été prises pour cible lors d'une manifestation. Cette frappe israélienne survient dans un contexte de violences quasi-quotidiennes depuis le 13 septembre entre manifestants palestiniens et forces israéliennes de part et d'autre de la barrière de séparation entre Israël et le territoire palestinien de Gaza, contrôlé par le Hamas, bête noire d'Israël.



Des Palestiniens ont manifesté à plusieurs reprises après qu'Israël a fermé le point de passage d'Erez avec la bande de Gaza, décision qu'une ONG israélienne a qualifiée de « punition collective » car elle affecte plusieurs milliers de Palestiniens qui se rendent en Israël pour travailler.



Un drone de l'armée a « frappé un poste militaire appartenant à l'organisation terroriste du Hamas », a annoncé l'armée israélienne dans un communiqué. Le poste était situé près d'une zone d'où « des assaillants ont tiré sur des soldats de Tsahal [l'armée israélienne, NDLR] lors d'une violente manifestation », a ajouté l'armée, précisant que les « soldats ont répondu par des tirs réels en direction d'un assaillant (...) et l'ont touché ». Deux manifestants ont été blessés par des « balles israéliennes » lors des affrontements, a indiqué de son côté le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, zone soumise à un blocus israélien depuis que le mouvement islamiste y a pris le pouvoir en 2007.



Sept personnes tuées et plus d'une centaine de blessés depuis la mi-septembre

« À part se prendre une balle de sniper israélien, ces manifestations ne servent à rien », confie un habitant de Gaza sous couvert d’anonymat. Seulement voilà, poursuit-il : « Ici, les autorités sont sous pression. À cause du blocus, elles n’arrivent pas à faire face aux besoins socio-économiques de la population. Alors, elles incitent à attaquer le mal à la source : en brûlant des pneus, en jetant des pierres ou en tirant sur les soldats israéliens. »



Loin de régler le problème, cette stratégie aggrave la situation, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa. C'est un cycle de violences sans fin. Sept Palestiniens ont été tués et près de 100 autres blessés lors de violences à la frontière depuis le 13 septembre, selon le ministère de la Santé du Hamas. Et la bande de Gaza où vivent plus de deux millions de personnes est sous blocus israélien depuis 2007.