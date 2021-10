Facebook, Instagram et WhatsApp inaccessibles

Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien dirigé par Mark Zuckerberg, ont subi une panne massive ce lundi 4 octobre, affectant potentiellement des dizaines de millions d'utilisateurs dans le monde.



« Ce site est inaccessible », « impossible de trouver l'adresse du serveur », indiquait le site de Facebook à de nombreux utilisateurs lundi vers 16 heures GMT. Plusieurs heures plus tard, la situation n'était toujours pas rétablie. L’origine et l’ampleur de la panne sont, à cette heure, inconnues.



Plus de photos sur Instagram, plus de messages sur WhatsApp ou Messenger, plus de « selfies »... Juste après le début de ce bug géant, Facebook a même été contraint de communiquer chez son rival Twitter pour s’excuser ! La firme californienne dit travailler à un retour à la normale le plus rapide possible.



« Nous sommes au courant que certaines personnes ont du mal à accéder à nos applications et produits. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapidement possible et nous présentons nos excuses pour ce désagrément », a tweeté Andy Stone, un porte-parole du groupe.



avec RFI