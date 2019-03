FacebookDown: Le réseau social numéro 1 en panne

Facebook est en carafe. Le site principal, mais aussi WhatsApp, Messenger et Instagram rencontrent d'importants problèmes depuis quelques heures. D'après le site DownDetector, qui recense les pannes en cours sur des dizaines de sites populaires, toute la galaxie des services du géant des réseaux sociaux est touchée.





D'après les témoignages des internautes qui partagent leur expérience sur Downdetector, les problèmes sont variés mais tous très ennuyeux : certains utilisateurs ne peuvent plus envoyer de photos ou passer d'appels vidéo. D'autres ne parviennent carrément plus à accéder à leur compte.



Début de panique sur la toile : avec plus de 21000 tweets en un peu plus de deux heures, le mot dièse #FacebookDown est d'ailleurs en ce moment l'un des plus populaires sur Twitter... qui fonctionne parfaitement, en revanche !





« Nous savons que certains utilisateurs rencontrent en ce moment des problèmes pour accéder aux applications Facebook. Nous travaillons à résoudre ce problème au plus vite » indique le premier tweet.



Facebook ne détaille pas l'origine de ce gigantesque problème. Mais dans un second gazouillis, il précise tout de même qu'il ne s'agit pas d'une attaque par déni de service (DDoS).



01Net