Libye: la présence des deux chefs d'état-major rivaux en France présagerait-elle une future rencontre?

Selon des sources libyennes, une rencontre entre le lieutenant-général Salah al-Dine al-Namroush, représentant le gouvernement intérimaire de Tripoli, et le chef d’état-major général du commandement général de l'est libyen, le lieutenant-général Khaled Haftar, est en cours de préparation. Si le général français Fabien Mandon a reçu les deux invités libyens séparément, la date de cette rencontre, qui se déroulerait sous l’égide de la France, n'a pas encore été précisée. Paris multiplie les efforts pour rapprocher les points de vue entre les deux parties, selon plusieurs observateurs.



Pour l'État-major général à Tripoli, la visite du général Nimroush à Paris s'inscrit dans le cadre des consultations en cours entre les deux pays visant « à développer la coordination en matière de défense ».



De son côté, le commandement général de l’armée nationale libyenne a indiqué que les entretiens de Khaled Haftar à Paris ont porté sur « l'échange d'expertises militaires et sur la réponse aux défis sécuritaires actuels » dans la région.



Si elle se concrétise, la rencontre entre les deux chefs d’état-major ne sera pas la première. Les deux officiers se sont déjà entretenus officiellement à deux reprises en 2026. La première réunion a eu lieu dans la capitale angolaise, Luanda, en juin dernier, en marge de la Conférence des chefs africains de la défense. Ils ont rencontré par la même occasion Dagvin Anderson, le commandant du commandement militaire américain en Afrique (Africom).



La deuxième réunion s’est tenue dans la ville libyenne de Syrte en juillet 2026, avec la participation de membres du Comité militaire conjoint « 5+5 » et du Comité « 3+3 », afin de discuter des étapes visant à unifier l’institution militaire et à renforcer la coordination de la sécurité.



Selon les sources libyennes, la nouvelle rencontre en cours de préparation vise à concrétiser des décisions déjà prises pour avancer dans l'unification de l'armée libyenne.