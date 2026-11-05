Tchad: Alger et Ndjamena réaffirment le renforcement de leurs liens diplomatiques

En qualité d'envoyé spécial du chef de l'État algérien, Ahmed Attaf a pu rencontrer le président Mahamat Idriss Déby. L'occasion « de transmettre les salutations du président Abdelmadjid Tebboune, et lui faire part de la satisfaction de ce dernier quant à la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales dans tous les domaines », informe un communiqué publié par la partie algérienne.



Alger et Ndjamena se sont notamment félicitées de la mise en route des près de trente accords signés, notamment économiques, en avril dernier, lors de la venue du président tchadien en Algérie pour la 4ᵉ commission mixte. C’est notamment le cas de la construction d'une centrale électrique algéro-tchadienne du côté de la capitale tchadienne.



Le volet sécuritaire a été au cœur des discussions entre le ministre algérien des Affaires étrangères et son homologue tchadien, Ahmat Kogri. Alors qu'Alger a récemment envoyé des unités militaires au Niger pour protéger « ses intérêts énergétiques », les questions de l'instabilité au Sahel et des défis liés à la lutte contre le terrorisme dans la région ont été abordées.



Selon Bakary Sambe, directeur du Timbuktu Institute, au micro de Carol Valade, « tout cela fait partie de la stratégie algérienne au Sahel, l’atout d’Alger étant de faire partie des rares à pouvoir appeler Niamey le matin et Ndjamena l'après-midi, ce qui vaut de l'or sur le plan diplomatique ».