Statistiques communautaires : la CEDEAO et la Banque mondiale lancent un annuaire de 100 indicateurs clés au Togo

La Commission de la CEDEAO réunit ses experts à Lomé, au Togo, du 3 au 6 novembre 2026, dans le cadre d'un atelier technique dédié à l'examen et à la consolidation du projet d'Annuaire des statistiques sectorielles communautaires. Cette rencontre régionale vise à renforcer la disponibilité, la qualité et la comparabilité des données statistiques au sein des États membres.
Ce projet repose sur la mise en place d'un outil stratégique structuré autour de près de 100 indicateurs dans des domaines prioritaires comme la santé, l'éducation, l'emploi, l'agriculture, l'environnement, les finances publiques, l'industrie et les infrastructures. Ce dispositif permet d'étayer les politiques communautaires sur des données fiables et harmonisées, en alignement avec la Vision 2050 de l'organisation. L'initiative s'inscrit dans le cadre des projets PHASAO et PHASAOC, déployés avec l'appui de la Banque mondiale.
Ce projet repose sur la mise en place d'un outil stratégique structuré autour de près de 100 indicateurs dans des domaines prioritaires comme la santé, l'éducation, l'emploi, l'agriculture, l'environnement, les finances publiques, l'industrie et les infrastructures. Ce dispositif permet d'étayer les politiques communautaires sur des données fiables et harmonisées, en alignement avec la Vision 2050 de l'organisation. L'initiative s'inscrit dans le cadre des projets PHASAO et PHASAOC, déployés avec l'appui de la Banque mondiale.
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