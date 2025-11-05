Fact-Checking à l'ère numérique : entre nécessité, citoyenneté, défi de la vérification à l'heure des algorithmes et des réseaux sociaux.

Dans notre monde hyperconnecté, l'information circule à une vitesse vertigineuse. La désinformation et les fake news suivent le même rythme effréné sur nos fils d'actualité. Face à cette prolifération, le Fact-checking (ou vérification des faits) est devenu une démarche essentielle, bien qu'elle soit constamment en quête de légitimité.



L'intégration des algorithmes et des logiciels participatifs dans le datajournalisme a révolutionné la production et la consommation d'information. Ces outils, qui tendent vers l'automatisation et la vérification en temps réel, redéfinissent notre rapport au discours politique et médiatique.



Pourtant, la vérification des faits fait face à une vague de critiques. Ses détracteurs pointent du doigt les biais potentiels de l'outil, des financements ou des rattachements structurels qui pourraient orienter les résultats, un outil jugé défectueux ou partisan.

Si le Fact-checking est perfectible, il demeure absolument nécessaire. Son véritable intérêt réside non pas seulement dans le résultat de la vérification, mais surtout dans son rôle d'éducation aux médias. Il s'agit de former une nouvelle génération de citoyens capables de décrypter l'information et le discours politique à l'ère numérique.



Mon voyage au cœur de la vérification des Faits (Témoignage)



Durant cinq mois, j'ai eu la chance inouïe de plonger concrètement dans l'univers du Fact-checking en produisant moi-même des articles de vérification. Cette expérience a été un tournant, me permettant d'acquérir de nouvelles compétences cruciales qui marqueront le reste de ma carrière de journaliste.



Cette réussite, je la dois en grande partie à un soutien exceptionnel, ma mentore, Eve.

Mention spéciale à Eve. De la validation des sujets à la production finale des articles, elle n'a ménagé aucun effort. Sa présence constante et sa patience durant tout le processus ont été inestimables. Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à l'Ambassade de la Pologne pour l'octroi de cette bourse. Au-delà de l'aide financière, cette opportunité a joué un rôle déterminant dans l'évolution de ma trajectoire professionnelle. Un grand merci aussi à l'équipe de l'AFCA pour avoir rendu cette opportunité possible.



Le Fact-Checking fait désormais partie de moi. Aujourd'hui, le Fact-checking n'est plus une simple technique, il est devenu une composante essentielle de ma démarche professionnelle. Je compte l'utiliser au quotidien, dans mon travail de journaliste, pour le développement de mon entreprise, partout où la clarté de l'information est requise. Je continuerai à produire des articles de vérification des faits et je vous invite d'ailleurs à visiter régulièrement Pressafrik pour suivre mes nouvelles publications.



Merci à tous : Peninah, Wairimu, Eve, Parfait, Joseph et tant d'autres. Je ne regrette absolument pas d'avoir été boursière de l'Ambassade de Pologne et j'espère sincèrement avoir apporté ma pierre à l'édifice de l'information vérifiée avec les articles que j'ai eu le privilège de publier.



Cécile Sabina Bassene