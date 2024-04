Faible représentation des femmes dans le Gouvernement de Sonko : les féministes lancent une pétition

Donc rayant d'un trait tous les acquis des luttes des femmes senegalaises pour leurs droits économiques, politiques , sociaux et culturels, depuis des décennies".



Avant de rappeler la place qu'elles occupent dans le Sénégal et dans le monde. "D'un noyau de quelques personnes, nous sommes actuellement plus de 200 du Sénégal et du monde entier" .



Pour cette pétition, informe Marie Angélique Savané, membre fondatrice du mouvement Yeewu-Yeewi, les hommes sont aussi co signataires . "La question de la participation des hommes comme co signataires a été soulevée car beaucoup d'hommes se sentent concernés. J'ai pensé que beaucoup d'entre vous seraient heureux d'y participer et de proposer aussi des femmes",a-telle soutenu.



Avant de conclure : "Cette démarche est un acte sociétal".

Aprés avoir dénoncé la faible participation des femmes dans le gouvernance de Ousmane Sonko publié vendredi dernier, les femmes et les associations féministes ont décidé de passer á la vitesse supérieure. Elles ont lancé une pétition pour non seulement dénoncer leur sous participation (13,33%) á cet nouvel attelage mais ausi et surtout fustiger la nouvelle dénomination du ministère de la " Famille et de solidarités " .Selon le Réseau des féministes du Sénégal, ceci raméne "les femmes à de simples reproductrices.