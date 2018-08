Fallou Dieng «la prise en charge des artistes ne doit pas étre discriminatoire»

Le leader de "Dakar Loisir Club" (DLC) a procédé dans l'après-midi du lundi 13 aout 2018 au lancement de son nouvel album avec une séance d’écoute présentée à la presse.



Un album dont le titre éponyme rend hommage aux ténors de la musique sénégalaise comme Youssou Ndour et Baba Maal. La politique a aussi sa place dans la musique de Fallou Dieng, avec un titre intitulé « Benno » (Union). « Le comportement des gens qui narguent la société dès qu’ils sont au pouvoir, mais oublient qu’ils peuvent retourner à leur point de départ. Donc c’est l’union qui fait la force. Nos dirigeants ne doivent pas s’accaparer de nos biens, mais doivent impliquer la population, qui l’a élu », a-t-il expliqué .



L’amour aussi n’est pas resté aux oubliettes. Et comme à l’accoutumée, Fallou accompagne toujours ses albums d’une nouvelle chorégraphie : «la danse Ndaate saî» pour clore l’album en beauté, «le pont entre l’ancienne et la nouvelle génération. »



Des moments durs qui l'ont obligé à prendre un peu de recul. 4 années d’absence sur le marché, qui ont permis d’engendrer «Momonaléen», le leader de DLC prévient que la prise en charge des artistes ne doit pas être discriminatoire dans le traitement. «Tu peux être connu par un public et oublier demain par ce même public donc rien n'est éternel. Cependant il n’a pas manqué d'adresser ses doléances à la Sodav qui a pris la place de Bsda de mieux veiller à l’intérêt des artistes.»



Après 25 albums mis sur le marché, Fallou Dieng sou t ien t que Namonalène, le 26e, va sans doute constituer, à l'en croire, la seconde phase de sa carrière. Revenan t sur son absence prolongée, il explique: « J’ai été victime d’un accident qui m’a un peu affaiblit. Si certains pensen t que j’ai laissé la musique ou même que j'ai é té victime de maraboutage, je leur dit de croire en Dieu. Je suis en forme, et je compte res ter dans la musique. »