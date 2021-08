Falsification de papiers d’état civil: l’oncle et la nièce prennent 2 ans de prison

Usage de faux en écriture authentique, usage de faux dans un document administratif, tentative de délivrance indue de document, tels sont entre autres les faits reprochés à Mame Bass et Sambou Diassy. Des faits que les mis en cause ont reconnu devant le juge. Selon les informations de « L’As », les faits remontent au mois d’octobre 2020.



« C’est ma nièce Mame Bass qui est une Gambienne, qui m’a demandé de lui trouver des papiers sénégalais. Je lui dis que je n’ai pas les compétences pour ça, mais je vais demander à un ami un certain M. Sonko qui est un agent d’état-civil », explique Sambou Diassy.



Après avoir contacté le soi-disant M. Sonko, ce dernier lui promet de l’aider. « Il m’a ainsi demandé de trouver une autre pièce d’état-civil d’un des membres de ma famille et les vrais papiers de ma nièce et de ses parents. Pour lui confectionner les papiers. C’est en ce moment que je suis allé emprunter les papiers d’état-civil de ma petite sœur qui est née au Sénégal. Il avait besoin de ces papiers pour pouvoir coordonner les dates et les données sur les deux extraits pour pouvoir confectionner les papiers de ma nièce », a-t-il témoigné.



À en croire le Sieur Diassy, une somme de 25 mille lui a été réclamée par son ami. « Par la suite, nous avons attendu qu’il nous appelle pour nous rendre les papiers, mais rien n’a été fait. C’est ainsi qu’on nous a arrêtés, ma nièce et moi », a confié M.Diassy

Dans son réquisitoire, le procureur a plaidé l’application de la loi. Il estime que ce phénomène est de plus en plus courant au niveau des structures d’Etat civil, où la confection de papiers est banalisée.



Finalement, le juge a condamné Sambou Diassy à une peine de 2 ans dont 1 mois ferme. Pour sa part, Mame Bass prendra 2 ans avec sursis.