Social : Air Sénégal déploie un dispositif humanitaire de 6millions FCFA pour Diass, Toglou et la Mac de Rufisque

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et en prélude à la Journée internationale des droits des femmes, les hôtesses et le personnel féminin d’Air Sénégal ont mené, ce mercredi 4 mars 2026, une vaste opération humanitaire. De la commune de Diass au village de Toglou, jusqu’à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) pour femmes de Rufisque, la compagnie nationale a distribué des kits alimentaires, du matériel médical de pointe et des produits d'hygiène. Cette initiative, placée sous le signe du leadership féminin et de la spiritualité (Ramadan et Carême), vise à soutenir l'autonomisation des communautés et la dignité des personnes vulnérables.



Une vision de proximité et un plaidoyer pour la maternité



À Toglou, Khady Ndao Dieng, Chef du service Administration Projet, a souligné que cet appui dépasse le simple don matériel pour devenir un investissement dans le potentiel humain. Elle a profité de cette tribune pour lancer un plaidoyer fort sur la condition des femmes travailleuses :



« Le ministère de la Santé recommande l’allaitement maternel exclusif pendant six mois... Pourtant, le congé de maternité demeure limité à huit semaines. Cet écart met en lumière une réalité : une pression constante pour concilier exigences professionnelles et responsabilités maternelles. »



Elle a appelé à une « invitation à la cohérence et au dialogue » pour adapter les environnements professionnels aux réalités de la santé publique.



Diass : Un équipement médical pour accompagner la transformation sanitaire



L'étape de Diass a été marquée par la remise d'un lot important de matériel médical. Le chef du poste de santé a salué la réactivité exceptionnelle de la compagnie nationale :



« Vous avez appelé au téléphone pour demander l'expression de nos besoins. Et ça n'a même pas duré une semaine. Ce matériel est venu à son origine car nous sommes dans une phase de transition d'un poste de santé à un centre de santé. »



Ce don vient renforcer les capacités techniques de la structure au moment où elle change d'envergure pour mieux servir les populations locales.



MAC de Rufisque : « Le ciel finit toujours par s'éclaircir »



À la prison pour femmes de Rufisque, les hôtesses de l'air, représentées par Fatoumata Sall, ont apporté un message de réconfort et d'espoir aux détenues et à leurs enfants. Dans un discours empreint d'émotion, elle a rappelé que l'isolement ne devait pas effacer l'identité :



« Nous savons que les murs peuvent isoler, mais ils ne doivent jamais effacer l'identité ni l'espoir. Une erreur ou un accident de parcours ne définit pas une vie entière. Nous sommes ici non pas pour juger, mais pour vous dire que vous faites partie de notre communauté. »



Le personnel navigant a insisté sur le caractère sacré de l'enfance, affirmant qu'aucun mur ne doit empêcher un enfant de rêver, tout en remettant des kits d'hygiène et de solidarité pour préparer leur réinsertion future.