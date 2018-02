Fatick : la Cmu accumule une dette de près de 100 millions de F Cfa

512 césariennes effectuées, plus de 270 000 enfants âgés de 0 à 5 prises en charge et 3017 des personnes du troisième âge soignées dans le plan sésame, c'est ce que relève le rapport 2017 des services médicaux de la région de Fatick. Et, pour cause, la Cmu leur doit une dette d'à peu près 100 millions de F Cfa.



«La Cmu nous doit à peu moins de 100 millions de F Cfa, non seulement il y a les césariennes, les lettres de garanties, les imputations budgétaires avec quelques dettes par rapport au mutuelles de santé», a déclaré le chef du service des soins infirmiers de l’hôpital régional de Fatick.



Toutefois, a rassuré Cheikh Tidiane Diop, «malgré cette dette, nous parvenons à jongler. Jusqu’à présent, l’hôpital parvient à payer correctement son personnel mais aussi paie ses dettes aux fournisseurs».



Mais, a-t-il souligné, si rien n'est fait, leur structure risque de sombrer. «Une trentaine d’agents sont affiliés à cette structure de santé, si nous ne parvenons pas à recouvrer cette dette, cela nous permettra de fonctionner correctement».