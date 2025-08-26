Fatou Kiné Cissé, victime du système tant décrié par le Premier ministre Ousmane Sonko, délaissée à elle même

La condamnation de Fatou Kiné Cissé à deux ans, dont un an ferme, a surpris plus d'un. Même du côté de la magistrature on s'interroge sur le motif de cette lourde peine, alors que le procureur lui-même avait été très indulgent à l'égard de cette jeune entrepreneure en requérant une peine de six mois. Comment une simple charge de diffusion de fausse nouvelle peut lui valoir une si lourde peine d'un an ferme assortie d'une amande, au moment où d'autres, accusés du même délit sont libres comme l'air? On peut prendre le cas de Moustapha Diakhaté qui avait été condamné à deux mois de prison, dont quinze jours ferme. Mais aussi Bachir Fofana, avec deux mois avec sursis. Les exemples sont nombreux. D'où la consternation de ses proches, parents et amis, de même que certaines populations qui, à travers des commentaires sur les réseaux sociaux se sont indignées de cette peine, non sans s'en prendre à certains magistrats.



Parlons de Fatou Kiné Cissé, cette jeune fille innocente, dont le seul souci était d'alerter en donnant son avis sur un sujet d'actualité commenté par bon nombre de sénégalais. A noter que malgré ses excuses publiques et son état de santé dégradant, elle est devenue une victime de cette justice tant décriée par le Premier ministre Ousmane Sonko.



Parcours d'un combattant...



FATOU KINÉ CISSÉ est une jeune dame qui a décroché son Master professionnel en comptabilité et gestion financière (depuis 2014). N'ayant pas pu trouver du travail, elle a préféré se tourner dans l'entrepreneuriat en créant une entreprise, en 2020, qu'elle a nommé : "TAHAR PROJECTS". Jeune entrepreneure qui avait la possibilité de travailler pour de grandes entreprises dans son pays (Sénégal), elle s'est finalement lancée dans cette aventure pleine d'obstacles. Des ambitions qui lui ont valu, aujourd'hui, la prison à cause de la jalousie et une concurrence malsaine de la part de ses détracteurs.



Son entreprise est spécialisée dans les projets "clés en mains" à partir d'une conception adaptée aux contingences locales, avec possibilité de préfinancement : de la définition du cahier de charge aux projets architecturaux et ses prérequis de la construction.

TAHAR PROJECTS a été mandaté pour représenter des fonds d’investissement en Afrique notamment au Sénégal afin de participer au développement du continent Africain.



Ses domaines d’activités sont : le secteur défense, le Médical et Paramédical, Sécurité Civile, l’Environnement, le BTP, Hydrocarbures et Minier, l’Énergie, l’agro-business. Secteurs où elle a vécu bon nombres de déceptions et de coups bas. En guise d'exemple, on peut citer le marché de 71milliards de nos Francs CFA attribué à la société ACD par le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, sous Macky Sall.



Évoluant dans le domaine des projets clés en mains médicaux, elle avait déposé, le 10 Mai 2022, une offre spontanée pour la fourniture de 200 ambulances au niveau du Ministère de la Santé et de l’Action sociale ainsi qu'à la Présidence. Elle avait reçu, par la suite, une réponse favorable du Président, à cette époque, Macky Sall par le biais de son Ministre d'État, Directeur de Cabinet Monsieur Mahmoud Saleh le 09 Juin2022, via courrier portant le Numéro 2014/PR/CAB/ SG/C.S. MBA.



À sa grande surprise, le dossier de financement des 200 ambulances déposé au niveau du Ministère de la Santé et de l’Action s'était volatilisé comme par enchantement. Par la suite, elle reçoit un e-mail anonyme révélant un marché gré à gré de 71milliardsde francs CFA octroyé à une entreprise de la place portant le nom "ACD", sur du matériel d'imagerie médicale, des ambulances et des projets clés en mains d'hôpitaux avec une surfacturation, comme révélé dans la presse locale, de 20 milliards de Francs CFA d'après l'expéditeur.



Ce n'est que le début de son calvaire...



Figurez-vous qu'un autre de ses projets, dans le marché de l'armement, dont elle détient l'exclusivité, lui a été aussi arraché par certains hommes d'affaires proches de l'ancien régime, l'obligeant à faire une sortie médiatique pour dénoncer cette injustice. Ce qui lui a valu sa première détention parce que tout simplement elle voulait que justice soit faite. Et malheureusement, la suite vous la connaissez !!!



Concernant la dernière affaire où elle est accusée de "diffusion de fausses nouvelles», une certaine presse s'est permise d'ajouter comme charge " discrédit jeté sur la Gendarmerie Nationale", juste pour l'enfoncer. ERREUR MANIFESTE DE LEUR PART ? Je donne ma langue au chat.



Signalons que FATOU KINÉ CISSÉ a toujours essayé de travailler de la manière la plus honnête et sincère. Elle avait obtenu les agréments qui devaient lui permettre de travailler dans les domaines déjà cités. Et malheureusement, à cause de la gourmandise et de la méchanceté de certains hommes d'affaire de la place, elle sera envoyée et maintenue en prison pour un délit aussi mineur juste pour la nuire et charger son casier judiciaire pour l'écarter du circuit. Aucun soutien de la part des autorités actuelles dont certains, pourtant, n'ont jamais hésité à la consulter lorsqu'elles étaient dans le pétrin. Certains parmi ces autorités, qui actuellement occupent de hauts postes de responsabilités, n'ont même pas hésité à s'approprier ses idées et même celles de certains de ses partenaires, dont algériens. Des personnalités qui n'ont même pas daigné lui rendre visite, ni à s'enquérir de sa situation, ni à intervenir dans son dossier, l'ont délaissée. Pourquoi ? Pour simplement préserver leurs postes.



A quand la rupture ?



Par Baye Kama,

Sympathisant de Pastef