Faux billets à la Médina : après les 2 milliards de F Cfa, près de 3 milliards découverts chez le présumé cerveau

Nouveau développement dans l’affaire des faux billets de banque saisis à la Médina, un quartier situé au cœur de Dakar. Après les 2 milliards de F Cfa, une autre découverte a été faite par la police de la localité. Il s’agit d’une malle en fer contenant près de 3 milliards de F cfa en faux, un lot de passeports, de chèques, entre autres. Ils ont été saisis au domicile du présumé cerveau, Cheikh Kane.



Selon L’Observateur qui revient sur ce qui s’est passé, l’intervention des limiers du commissariat du 4e arrondissement a permis de mettre la main sur près de 2 milliards de F Cfa dans la nuit du 22 au 23 décembre 2021, au cours d’un contrôle de routine à Colobane.



Un jeune du nom d’Ablaye Bâ a été arrêté vers 00h30 mn, après la saisie de billets noirs dans son véhicule Hynfai Tucson. Une perquisition effectuée dans sa chambre s’est ponctuée par la saisie de près de 2 milliards F cfa de faux billets de F Cfa.



Les policiers ont, par la suite, appréhendé, vers 6 heures du matin, le présumé cerveau de ce trafic, Cheikh Kane.



Accompagnés par le premier mis en cause, Ablaye Bâ, les policiers ont fait une descente musclée chez le présumé cerveau de la bande à Cambérène.



Dans son appartement luxueux situé au 2e étage d’un bâtiment R+3, une importante découverte y a été effectuée. Une imposante malle en fer, dissimulée sous le lit de Cheikh Kane qui dormait profondément au moment de l’assaut.



Ce n’est pas tout. Le journal informe que Cheikh Kane est aussi impliqué dans un réseau de trafic de passeports. « Une dizaine de passeports ordinaires et d’autres documents administratifs ont été découverts dans l’appartement au cours de la perquisition », soufflent des sources.



Un lot important de chèques de banque, une collection de montre de marques et de parfums de niche, ont été aussi saisis.