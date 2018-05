Faux médicaments saisis à Touba : l'Ordre des pharmaciens dénonce un simulacre de procès

La sincérité du procès sur les faux médicaments est remise en cause l'Ordre des pharmaciens. «Malgré quatre (4) mois d'instruction, rien n’a évolué. Les commanditaires et complices ne seront même pas appelés à la barre », peste leur avocat, Me Abdoulaye Babou.



Selon la robe noire : «Il n'y aura pas eu progrès. Ce sont les mêmes personnes arrêtées par les gendarmes qui seront jugées. Et, c'est là où réside notre déception. Un dossier si important, unique dans l'histoire du Sénégal va être présenté au moment où ceux qui sont à la base, les commanditaires, organisateurs, financeurs, seront exclus du procès. Seuls deux lampistes vont comparaître».



Aussi, l'avocat dénonce le fait que «des pistes de recherches n'aient pas été exploitées». Pire, «la gendarmerie a expédié deux (2) individus», martèle-t-il sur les ondes de la RFM.