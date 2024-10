Femme retrouvée morte à Ngor : 3 suspects arrêtés, dont 2 prostituées

Il y a du nouveau dans l'affaire du meurtre de la jeune femme retrouvée morte dans sa chambre à Ngor. Elle a été identifié sous le nom de Nd. C. S. Le corps sans vie de la victime a été découverte à moitié dénudée. Trois suspects ont été arrêté, par les gendarmes de la brigade de recherches de Faidherbe qui ont hérité de l'enquête.



Les individus mis en cause sont deux prostituées, D. Sow et M. Sy, ainsi qu'un client, A. Diop. Le trio a été placé en garde à vue après un interrogatoire approfondi, en attendant que la lumière soit faite sur les circonstances du drame.



Les premiers éléments de l'enquête révèlent que les deux prostituées étaient avec la défunte, Nd. C. S., la nuit du drame. A. Diop, quant à lui, est considéré comme le principal suspect. Il aurait contacté la victime par téléphone aux environs de 3 heures du matin, la nuit du mercredi. Il serait ainsi la dernière personne à avoir vu Nd. C. S. en vie.



La gendarmerie poursuit ses investigations pour déterminer les circonstances exactes de la mort de la jeune femme .