Fermeture de l'université à compter du 23 juillet : le collectif des amicales de l'UCAD s’indigne

Le Collectif des Amicales de l'UCAD qui est la structure qui regroupe en son sein l'ensemble des amicales de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, pour la défense des droits et libertés des étudiants s’indigne de la décision prises par les autorités pour fermer le temple du savoir à compter du 23 juillet.



En effet, vendredi 08 juillet le conseil restreint de l'UCAD sous la présidence du Recteur s'est réuni. Au sortir de cette réunion il a été décidé la fermeture de l'université à compter du 23 juillet 2022, informe le collectif, dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le collectif s'indigne de cette « forfaiture » et condamne avec la dernière énergie cette décision unilatérale et irresponsable des autorités universitaires. « Nous tenons à préciser que cette décision intervient à un moment où la presque totalité des facultés, écoles et instituts de l'université sont en période d'examens », lit-on dans le document.



Pour sa part, le collectif juge que cette décision non « concertée et irréfléchie » de ce soi-disant conseil restreint n'a d'autre motivation que politique. Ainsi, le collectif met en garde ce corps de décision dans lequel certains ont démissionné de leurs missions d'universitaires que l'étudiant sénégalais ne paiera pas les frais de cette fermeture purement politique de l'Université.



Le collectif prend en témoin toute l'opinion pour dire qu'il « rejette purement et simplement » cette décision et n'hésitera pas de passer à une vitesse supérieure si l'autorité ne revient pas à de meilleurs sentiments, réitérant son engagement à « défendre l'intérêt exclusif de l'étudiant ».