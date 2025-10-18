Fièvre de la Vallée du Rift : 229 cas confirmés, 21 décès et 162 guérisons enregistrés au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait le point sur l'évolution des épidémies de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de la Mpox, à la date du 17 octobre 2025.
Pour la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère renseigne que depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 229 cas confirmés, dont 21 décès et 162 guéris. La répartition des cas positifs est la suivante :
Région de Saint-Louis: 206 cas
District Saint-Louis: 62 cas
District Richard-Toll: 111 cas
District Podor: 8 cas
District Pété: 6 cas
District Dagana: 19 cas
Région de Matam: 10 cas
District Thilogne : 6 cas
District Kanel : 2 cas
District Ranérou : 1 cas
District Matam: 1 cas
Région de Louga : 7 cas
District Linguère : 3 cas
District Keur Momar Sarr: 1 cas
District Sakal : 2 cas
District Dahra: 1 cas
Région de Dakar :1 cas
District Keur Massar: 1 cas
Région de Fatick: 4 cas
District Fatick: 1 cas
District Diofior: 3 cas
Région de Kaolack : 1 cas
District Nioro: 1 cas
S’agissant du Mpox, le ministère de la Santé annonce que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 6 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Huit (8) personnes sont guéries et aucun décès n'a été signalé. A ce jour, 22 personnes contacts sont actuellement suivis.
Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.
Pour la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère renseigne que depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 229 cas confirmés, dont 21 décès et 162 guéris. La répartition des cas positifs est la suivante :
Région de Saint-Louis: 206 cas
District Saint-Louis: 62 cas
District Richard-Toll: 111 cas
District Podor: 8 cas
District Pété: 6 cas
District Dagana: 19 cas
Région de Matam: 10 cas
District Thilogne : 6 cas
District Kanel : 2 cas
District Ranérou : 1 cas
District Matam: 1 cas
Région de Louga : 7 cas
District Linguère : 3 cas
District Keur Momar Sarr: 1 cas
District Sakal : 2 cas
District Dahra: 1 cas
Région de Dakar :1 cas
District Keur Massar: 1 cas
Région de Fatick: 4 cas
District Fatick: 1 cas
District Diofior: 3 cas
Région de Kaolack : 1 cas
District Nioro: 1 cas
S’agissant du Mpox, le ministère de la Santé annonce que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 6 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Huit (8) personnes sont guéries et aucun décès n'a été signalé. A ce jour, 22 personnes contacts sont actuellement suivis.
Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.
Autres articles
-
Mort de Cheikh Touré : le témoignage déchirant de sa mère
-
Après le décès tragique de Cheikh Touré, un autre jeune joueur sénégalais porté disparu au Ghana
-
FMI–Sénégal : une mission attendue à Dakar pour ouvrir les négociations d’un nouveau programme
-
Kaffrine: 7kg de chanvre indien saisis, les mises en causes placés en garde à vue
-
Cybercriminalité : une célèbre voyante sur tik tok arrêtée pour « injures, diffamation… »