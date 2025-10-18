Fièvre de la Vallée du Rift : 229 cas confirmés, 21 décès et 162 guérisons enregistrés au Sénégal

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique fait le point sur l'évolution des épidémies de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) et de la Mpox, à la date du 17 octobre 2025.



Pour la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR), le ministère renseigne que depuis le début de l'épidémie, le Sénégal a enregistré 229 cas confirmés, dont 21 décès et 162 guéris. La répartition des cas positifs est la suivante :



Région de Saint-Louis: 206 cas

District Saint-Louis: 62 cas

District Richard-Toll: 111 cas

District Podor: 8 cas

District Pété: 6 cas

District Dagana: 19 cas



Région de Matam: 10 cas

District Thilogne : 6 cas

District Kanel : 2 cas

District Ranérou : 1 cas

District Matam: 1 cas



Région de Louga : 7 cas

District Linguère : 3 cas

District Keur Momar Sarr: 1 cas

District Sakal : 2 cas

District Dahra: 1 cas



Région de Dakar :1 cas

District Keur Massar: 1 cas



Région de Fatick: 4 cas

District Fatick: 1 cas

District Diofior: 3 cas



Région de Kaolack : 1 cas

District Nioro: 1 cas





S’agissant du Mpox, le ministère de la Santé annonce que depuis la confirmation du premier cas le 22 août 2025, 6 cas confirmés et 2 cas probables ont été enregistrés, tous localisés dans la région de Dakar. Huit (8) personnes sont guéries et aucun décès n'a été signalé. A ce jour, 22 personnes contacts sont actuellement suivis.



Le ministère appelle les populations à faire preuve de vigilance, à respecter scrupuleusement les mesures de prévention, et à collaborer activement avec les agents de santé et les relais communautaires pour contenir ces épidémies.