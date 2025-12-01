Fièvre de la Vallée du Rift : le district sanitaire de Kolda enregistre son premier cas humain

Le district sanitaire de Kolda, situé au sud du pays, est désormais déclaré en situation d’épidémie après la confirmation, samedi dernier, d’un premier cas humain. La région de Kolda totalise à présent quatre cas humains confirmés de fièvre de la Vallée du Rift puisque trois cas ont été déjà recensés dans le département de Vélingara.



Face à cette zoonose à fort potentiel de propagation, les autorités sanitaires, en collaboration avec les services de l’élevage, ont immédiatement renforcé les mesures de riposte. Des équipes du service d’hygiène sont déployées sur le terrain pour procéder à des opérations de saupoudrage dans les zones à risque, tandis que des agents de l’élevage mènent une vaste campagne de vaccination du cheptel afin de limiter la transmission de la maladie entre les animaux et l’homme.



Parallèlement, le dispositif de surveillance épidémiologique a été intensifié. Les structures sanitaires de la région sont placées en état de veille, avec un suivi accru des cas suspects et un système d’alerte rapide pour contenir toute nouvelle contamination.



Sur le plan de la prévention, une large campagne de sensibilisation est en cours. Des spots de prévention ont été produits et commencent à être diffusés par voie radiophonique et sur les plateformes numériques. L’objectif est de toucher l’ensemble des populations de la région de Kolda afin de rappeler les modes de transmission, les mesures d’hygiène à respecter et l’importance d’éviter tout contact avec des animaux malades ou des carcasses.



Les autorités appellent les populations à la vigilance et au respect strict des consignes sanitaires, tout en réaffirmant leur détermination à freiner la propagation de la fièvre de la Vallée du Rift dans la région.