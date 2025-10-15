Fièvre de la Vallée du Rift : un deuxième cas confirmé à Dioffior (Fatick)

Un deuxième cas de fièvre de la Vallée du Rift a été confirmé dans la commune de Dioffior, dans la région de Fatick. L'information a été annoncée par le directeur régional de la santé de Fatick, le Dr Assane Ndiaye.



Selon les précisions du responsable médical, ce nouveau cas fait suite à un premier cas détecté la semaine dernière dans la même localité. D’après l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), le patient est un éleveur âgé d’une quarantaine d’années, récemment revenu de Dahra Djolof, une zone du nord-ouest du pays.



Face à cette résurgence, le Dr Ndiaye a assuré qu’une équipe d’investigation a été dépêchée sur place pour renforcer la surveillance épidémiologique et prendre en charge la situation, afin de circonscrire la propagation de la maladie.