Fièvre de la vallée du Rift : 10 morts et 74 cas confirmés à Saint-Louis

L’épidémie de fièvre de la vallée du Rift continue de se propager dans la région de Saint-Louis. Selon le dernier bilan de la direction régionale de la Santé, « dix (10) décès ont été enregistrés pour un total de 74 cas confirmés depuis l’apparition de la maladie, le 21 septembre dernier.Les cinq (5) districts sanitaires de la région sont désormais touchés. À ce jour, 15 patients sont suivis à domicile, 45 personnes sont déclarées guéries et 4 sont hospitalisées, précisent les autorités sanitaires locales.La région de Saint-Louis demeure sous haute surveillance, les services de santé appelant à la vigilance et au respect strict des mesures de prévention pour contenir la propagation de cette maladie virale, qui affecte aussi bien l’homme que le bétail.