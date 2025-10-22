Fièvre de la vallée du Rift : 277 cas confirmés, 22 décès, 207 déclarés guéries, Saint-Louis en zone rouge (officiel)

Le Sénégal reste en alerte face à la progression des épidémies de la fièvre de la vallée du Rift et de la Mpox. Dans son point de situation publié ce mercredi 22 octobre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique a révélé "277 cas confirmés depuis son apparition". La maladie a déjà causé "22 décès", bien que "207 personnes aient été déclarées guéries". Par ailleurs, le document a souligné "une forte concentration des cas de Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) dans la région de Saint-Louis", tandis que la situation de la Mpox (anciennement variole du singe) demeure sous "contrôle" dans la région de Dakar.



La cartographie des cas montre place la région de Saint-Louis (Nord-Ouest) en "Zone rouge avec une prévalence qui concentre 240 cas" à elle seule. Les districts de Richard-Toll a enregistré « 126 cas » et de Saint-Louis « 71 cas » sont les plus touchés.



Les cas de FVR sont repartis comme suite : Richard-Toll (126), Saint-Louis (71), Dagana (20), Podor (16), Pété (7), Matam (13) cas, Thilogne (8), Kanel (2), Matam (2), Ranérou (1), Louga (12) cas ; Linguère (5), Keur Momar Sarr (2), Sakal (2), Dahra (2) Fatick (8) cas ; Diofior (6), Fatick (2) ; Kaolack (2) cas ; Nioro (1), Kaolack (1) Dakar (2) cas ; Keur Massar (1), Sangalkam (1).



Concernant la Mpox le document fait état d’une stabilité et surveillance renforcée à Dakar. Ainsi, le ministère a annoncé 7 cas confirmés et 2 cas probables depuis la confirmation du premier patient le 22 août 2025. Tous les cas enregistrés sont localisés dans la région de Dakar. Cependant, aucun décès n'a été signalé à ce jour, et huit (8) personnes sont déjà guéries.



Selon le communiqué, la surveillance reste de rigueur, avec 30 personnes contacts actuellement suivies par les services sanitaires tout en exhortant les populations à maintenir une vigilance maximale, à appliquer rigoureusement les mesures de prévention et à collaborer activement avec le personnel de santé et les relais communautaires pour endiguer la propagation de ces deux épidémies.