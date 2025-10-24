Fièvre de la vallée du Rift : le bilan s’alourdit et passe à 25 morts

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a publié jeudi, son dernier bilan sur l'épidémie de la Vallée du Rift du 22 octobre 2025. Le bilan fait état de 287 cas confirmés dont 25 décès et 226 guéris. Ce qui fait 03 nouveaux décès en 24h avec un total de 61 cas toujours actifs.



Par ailleurs, aucune nouvelle région n’a été touchée par cette épidémie depuis l’apparition de la maladie. Les cas répertoriés sont toujours répartis entre Saint Louis (nord) (244 cas), Matam (nord-est) (13 cas), Louga (nord-ouest) (16 cas), Fatick (nord-est) (09 cas), Dakar (02 cas) et Kaolack (03 cas).



Pour cette dernière région, un cas de plus a été enregistré dans le district de Kaolack qui ne comptait jusque-là que 02 cas.