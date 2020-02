Fifa: Gianni Infantino propose d’organiser la CAN tous les quatre ans

Présent au Maroc pour un séminaire, le président de la Fifa a plaidé pour que la Coupe d’Afrique des nations ait désormais lieu tous les quatre ans. Il évoque des raisons économiques.



L’organisation de la CAN est un débat perpétuel et le président de la Fifa vient une fois de plus jeter le doute sur l’avenir de la compétition. Alors qu’en janvier, la CAN a de nouveau subi une modification après l’annonce qu’elle se jouerait au Cameroun en 2021, non plus en été comme celle de 2019 mais en hiver comme les éditions précédentes, Gianni Infantino vient de faire une nouvelle proposition qui pourrait tout chambouler.



Présent à Salé au Maroc pour un séminaire sur le développement des compétitions et des infrastructures footballistiques en Afrique, le président de la Fifa a lâché une bombe. « Je propose d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations tous les quatre ans au lieu de tous les deux ans pour la rendre plus commercialement viable et attrayante au niveau mondial », a déclaré Gianni Infantino qui a ensuite déploré que « les revenus de la CAN soient vingt fois moins importants que ceux de l’Euro. »