Filière gazière et pétrolière : le secteur privé national encouragé à investir davantage dans la chaine de valeurs

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a engagé le secteur privé national à « investir davantage dans la chaine de valeurs de la filière gazière et pétrolière, afin de créer de nouvelles opportunités d’emplois et d’activités génératrices de revenus pour nos jeunes ».



« Nous ferons encore plus pour l’emploi des jeunes avec l’exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières. Ainsi, en collaboration avec nos partenaires, l’Institut national du pétrole et du gaz a formé 78 ingénieurs et techniciens déjà opérationnels. D’autres sont en cours de formation », a dit M. Sall, dans son discours à la nation.



« En outre, à la faveur de la loi sur le contenu local, j’engage notre secteur privé national à investir davantage dans la chaine de valeurs de la filière gazière et pétrolière afin de créer de nouvelles opportunités d’emplois et d’activités génératrices de revenus pour nos jeunes », a-t-il ajouté.



Le président Sall se réjouit de pouvoir échanger sur ce point et sur d’autres avec les dirigeants des organisations patronales au cours de l’audience qu’il leur accordera dans les prochains jours.



« Ce soir, je voudrais aussi saluer et encourager nos 32 500 jeunes agents recenseurs engagés pour les opérations du 5e recensement général de la population et de l’habitat prévu du 15 mai au 15 juin, afin d’actualiser nos données démographiques et statistiques », a souligné le chef de l’Etat.