Fimela : 790 kg de chanvre indien saisis, quatre suspects déférés à Fatick

L’enquête ouverte après la double saisie de chanvre indien à Fimela a connu une avancée majeure avec le déferrement de quatre (4) suspects au tribunal de grande instance de Fatick. Trois (3) convoyeurs présumés et l’un des propriétaires identifiés ont été arrêtés à l’issue de leur garde à vue.L’affaire débute dans la nuit du 16 au 17 novembre 2025, lorsque la brigade territoriale de Fimela découvre 19 sacs de chanvre indien pour un poids total de 580 kg. Les trafiquants ayant pris la fuite, la Section de Recherches de Kaolack est saisie pour poursuivre les investigations. Les premiers éléments permettent d’identifier des convoyeurs ainsi qu’un propriétaire de la cargaison, tandis qu’un reliquat est signalé comme devant être livré.La nuit suivante, le 17 au 18 novembre, les gendarmes retournent sur le site présumé de débarquement et découvrent sept sacs supplémentaires contenant 210 kg de chanvre indien. Le total des saisies atteint ainsi 790 kg. Les enquêteurs établissent l’implication de M.D., M.D. et A.D. comme convoyeurs, et de S.N. comme propriétaire. Selon des sources proches du parquet, les suspects reconnaissent avoir convoyé la drogue depuis la Gambie vers le Sénégal à bord d’une pirogue pilotée par un certain A.S. Outre la drogue, 80 000 francs CFA et deux motos utilisés dans les opérations sont saisis.Les quatre individus sont désormais poursuivis pour « association de malfaiteurs et trafic international de drogue. » L’opération menée par la brigade de Fimela et la Section de Recherches de Kaolack représente une nouvelle avancée dans la lutte contre les réseaux opérant dans le Sine-Saloum.