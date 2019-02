Fin d'une promesse de second tour... Reportage Portfolio !!!

Les heures passent, avant que le juge Demba Kandji n'annonce les résultats provisoires du premier tour. Un silence s'installe, laissant place à la voix grésillante retransmise en direct sur la radio des téléphones portables. Macky Sall est déclaré vainqueur avec 58;27%. «Cela ne se peut pas, quand on fait le calcul, on arrive à 100,62% » s'exclame un des militants. Selon les calculs d'un journaliste, on arrive à 99,99%, avec 20,50% pour Idrissa Seck, 15,67% pour Ousmane Sonko, 4,07 Issa Sall et 1,48% pour Madické Niang.