Fin de la crise universitaire: les étudiants aux amphis ce mercredi

Reçu hier par le Président de la République pour discuter des points de revendication à savoir l’augmentation de leurs bourses, la diminution du prix des tickets de restauration entre autres, la Cnes se dit «satisfaite».



Selon elle, «les réponses que le chef de l’Etat à apporter à nos revendications sont satisfaisantes».

A l’issue de leur assemblée générale tenue après la rencontre, ces étudiants ont décrété une grève de 24 heures non renouvelable. Ils comptent reprendre le chemin des amphithéâtres demain mercredi, informe leur porte-parole Francki Daddy Diatta.



Toutefois, l’Amicale de la Faculté de médecine et pharmacie d’Odontologie (FMPO) et la Coordination des écoles et instituts de l'Ucad qui n’a pas répondu à l’appel du Président Macky Sall, a prévu de reprendre les cours ce mardi.