Fin du dilemme pour l'Afrique du Sud : Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet des Brics

Au Kenya, la coalition Azimio, menée par le vétéran Raila Odinga, a appelé à trois journées consécutives de mobilisation à partir de mercredi 19 juillet contre la politique du président William Ruto, qu'ils accusent d'aggraver la hausse du coût de la vie dans ce pays d'Afrique de l'Est. S'il y avait assez peu de manifestants, cette mobilisation contre la vie chère a tout de même affecté plusieurs villes dans de nombreuses parties du pays. Certains de ces rassemblements ont pris une tournure violente.



Le roi de l'animation à Hollywood Sidney Kombo-Kintombo est l'invité du "Journal de l'Afrique", à l'occasion du lancement de son projet Third Pole, destiné à former de jeunes africains aux métiers méconnus du cinéma d'animation. Après avoir grandi au Congo-Brazzaville et s'être lancé dans le domaine de l'économie, Sidney Kombo-Kintombo s'est tourné vers le dessin. Sa formation en école d'arts à Lyon, en France, lui a permis de vivre de sa passion. Il vit aujourd'hui en Nouvelle-Zélande où il exerce le métier d'animateur pour les grands films d'animation dont "Avatar", "Avengers" ou encore "Le livre de la jungle", qui lui a valu deux oscars.