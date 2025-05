Final 8 - N1 Féminin : L'ASC Ville de Dakar et JA sans pitié

Les favorites ont tenu leur rang dès l'ouverture du groupe C des Finals 8 du championnat N1 féminin. Hier mercredi, au stadium Marius Ndiaye, l'ASC Ville de Dakar a offert un véritable récital face à Flying Star, s'imposant largement 89 à 43. De son côté, la Jeanne d'Arc a également maîtrisé son sujet en dominant le Jaraaf sur le score de 60 à 43.



Les regards se tournent désormais vers les affiches de ce jeudi qui s'annoncent déjà cruciales pour la suite de la compétition. Le Jaraaf, dos au mur, affrontera une ASC Ville de Dakar en pleine confiance à partir de 15h00. Juste après, à 16h30, Flying Star tentera de créer la surprise face à une JA bien lancée.



Ces rencontres pourraient déjà dessiner les contours de la hiérarchie du groupe C. Le spectacle est au rendez-vous, et les enjeux montent en intensité dans ce Final 8 féminin.