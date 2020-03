Finale Coupe Arabe U20: Niokhor Ba et Dion Lopy forfaits

L’équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans va disputer la finale du tournoi de la Coupe Arabe édition 2020 cet après midi du mercredi 4 mars 2020, face à celle de la Tunisie. Cependant le sélectionneur des "Lionceaux" Issa Aidara, va composer sans Dion Lopy et Niokhor Ba.



Les deux joueurs ne seront pas de la partie, rapporte Wiwsport. Le milieu de terrain de l’académie Oslo est suspendu pour cumul de cartons jaunes (rouge) en demi-finale. Et quant à Niokhor BA, il a reçu un avertissement en demi-finale, son deuxième après celui contre Bahreïn en quart de finale.



En application du règlement de cette compétition, ces deux joueurs sont suspendus et ne prendront pas part à la finale qui opposera la Tunisie au Sénégal ce mercredi.