Finale Coupe du Sénégal : le Président Macky Sall sera-t-il présent au stade Abdoulaye Wade ?

Le Président Macky Sall n’a pas encore confirmé sa présence au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio pour la finale de la Coupe du Sénégal entre Stade de Mbour et Jaraaf, dimanche 27 août (17 h 00 GMT).



En marge de l’audience que le Premier ministre a accordée aux responsables des équipes finalistes, les fédéraux ont exprimé leur souhait de voir Macky Sall présider la finale de la 63e édition de la Coupe du Sénégal. Amadou Ba n’a pas confirmé, mais promet de convaincre le chef de l’Etat pour qu’il assiste à la finale de la Coupe nationale.



« Quant à la présence du président de la République, nous allons insister auprès de lui, nous savons son agenda très chargé. Mais nous savons aussi de l’amour qu’il a pour la jeunesse pour le sport et particulièrement pour le football. Donc, c’est autant d’atouts autant d’éléments qui permettront de le convaincre. Il va rentrer ce soir un peu tard, mais nous continuerons d’insister pour qu’il soit présent et que la fête soit belle », a fait savoir le Premier ministre Amadou Ba.



Le président de la République est en voyage à Johannesburg pour le Sommet des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) qui a pris fin jeudi 24 août. Selon le PM, il rentre ce soir.



Initialement prévu samedi, la Fédération sénégalaise de football a reprogrammé le match au lendemain dimanche 27 août pour permettre au Président Sall d’assister à la finale. Si le vœu est exaucé, cette décision mettra fin à une absence de plus de trois décennies d'un président de la République à l'événement qui marque officiellement la fin de la saison de football.



Le dernier Président à y avoir assisté fut Abdou Diouf, lors de la finale de 1991 entre le Jaraaf et la Jeanne d'Arc de Dakar, avec une victoire des «Vert et blanc» (2 - 1), soit depuis 32 ans. Une éternité pour les férus et nostalgiques des belles heures de la Coupe nationale.