Forum de Pékin : le Sénégal mise sur le numérique et l’IA pour renforcer sa souveraineté et sa coopération avec la Chine

Le Sénégal a pris part, les 21 et 22 avril 2026 à Pékin, à la 3e édition du Forum sur l’action mondiale pour le développement partagé, organisé par l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA) autour du thème « Priorité à l’action : bâtir une communauté mondiale de développement partagé ».



D’après une note du ministère de la Communication et de l’Économie numérique, cette édition a débouché sur plusieurs décisions majeures, dont l’adoption d’un Plan de développement de 50 actions pour soutenir le redressement du Sud global. Parmi les initiatives annoncées figurent le lancement du "Sud Numérique" avec un centre dédié au développement technologique, la création du 1er Centre international de gouvernance des données à Pékin et la mobilisation de 3 milliards de dollars via le Fonds de développement mondial Sud-Sud.



Prenant la parole, le ministre Alioune Sall a insisté sur l’importance stratégique du numérique. « Le numérique n’est pas seulement un outil de modernisation, c’est une force de souveraineté », a-t-il déclaré, saluant le modèle chinois en matière de développement technologique. Il a également réaffirmé l’ambition du Sénégal de faire du numérique un « levier de souveraineté, de croissance et d’équité sociale ».



Le numérique, nouveau terrain de la coopération sino-sénégalaise



En marge du forum, une rencontre bilatérale avec les responsables de la CIDCA a permis d’aborder le renforcement de la coopération numérique entre les deux pays. Le ministre a mis en avant trois priorités : la formation de data scientists et d’ingénieurs, le développement de centres IA avec des cas d’usage adaptés aux réalités sénégalaises : langues locales, agriculture et l’accompagnement des startups dans un pays où l’âge médian est de 19 ans.



De son côté, la CIDCA a rappelé son appui au Sénégal, notamment à travers la formation de 3000 talents sénégalais et l’appui technique d’experts dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse, notamment dans les domaines de la sécurité et de la logistique. Les deux parties ont encouragé un cadre d’échanges renforcé.



À travers ces échanges, l’intelligence artificielle, la gouvernance des données, la formation et le soutien à l’innovation apparaissent désormais comme des axes clés de la coopération sino-sénégalaise.

