Financement des Sénégalais de l'extérieur : L'administrateur du FAISE exhorte les femmes à rembourser vite pour...

En tournée d’information sur les mécanismes de financement de la Diaspora Sénégalaise, Madame Nata Samb Mbacké l’administrateur du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (FAISE) a reçu mercredi à la salle du Centre du Casino, la communauté sénégalaise de Madrid venue de structures diverses



Prononçant le mot de bienvenue, le Consul Général Mouctar Belal Bâ, chef de la délégation, a d’abord remercié toute l’assistance avant de rappeler la volonté du Chef de l’état Son Excellence Macky Sall á appuyer et à soutenir les Sénégalais de l’extérieur toutes obédiences confondues, pour faciliter leur insertion dans le tissu économique sénégalais.



Il revenait ensuite á l’Administrateur du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (Faise) de refaire une rétrospective du FAISE de sa création á nos jours.



Selon elle, le FAISE a été institué par le Décret n° 2008-635 du 11 juin 2008 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement avant de poursuivre pour dire que le FAISE, principal levier de promotion des investissements des Sénégalais de l’Extérieur, offre un accompagnement technique et financier à tous les Sénégalais de la Diaspora porteurs d’un projet de développement.



Madame Mbacké a laissé entendre que la volonté de Président Macky Sall exprimée à travers l’augmentation substantielle du budget du Fonds, qui est passé de 300 millions en 2012 à 3 milliards cinq cent millions en 2018, a permis de redynamiser fortement le FAISE qui compte désormais 2 lignes de financement :



Le Financement des Sénégalais de l’Extérieur (FSE) et le Financement des Femmes de la Diaspora (FFD). Le premier a pour mission de financer les projets implantés sur le territoire national et portés par les compatriotes expatriés (homme et femme). Le second est exclusivement destiné à la valorisation de l’entrepreneuriat féminin au niveau des pays d’accueil.



Dans sa conclusion l’Administrateur du fonds à exhorter les femmes déjà bénéficiaires á accélérer le processus de remboursement pour pouvoir permettre aux autres de pouvoir en bénéficier.



Madame Awa Cheikh Mbengue du CESE, Ismaïla Diouf entre autres intervenants, ont abondé dans le même sens. Ils ont tous insisté sur le facteur remboursement pour la pérennisation du FAISE.



Enfin, Mme Bousso Gueye qui accompagne l’Administrateur du Faise dans ses tournées a rappelé à l’assemblée les mécanismes de remboursements avec les nouvelles quittances déjà disponibles au niveau des ambassades et consulats.





Madame Nata Samb Mbacké terminera sa visite en Espagne les 19 et 20 Février 2018 á Las Palamas.