Financements libyens: l’homme d’affaires Alexandre Djourhi placé en détention provisoire

L’homme d'affaires Alexandre Djouhri est placé en détention provisoire ce vendredi 31 janvier 2020, dans l’affaire dite des financements libyens.

L'homme d'affaires a eété mis en examen vendredi, notamment pour « corruption active », a-t-on appris de source judiciaire.



Un juge des libertés et de la détention à statué sur son placement en détention provisoire, requis par le parquet national financier, a ajouté la source judiciaire. Alexandre Djouhri, 60 ans, est également mis en examen pour « faux et usage de faux », « corruption active d'agent public étranger », « complicité » et « recel de détournement de fonds publics par une personne chargée d'une mission de service public », ainsi que pour « blanchiment de corruption active et passive d'agent public étranger en bande organisée » et « blanchiment de fraude fiscale en bande organisée ».