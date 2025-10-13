Finances publiques : l’APR somme le tandem Sonko-Diomaye de publier sous une semaine les quatre rapports clés sur la dette

Face à la dégradation continue de la note souveraine du Sénégal et aux inquiétudes persistantes sur la gestion des finances publiques, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) est monté au créneau ce dimanche12 octobre 2025. Le parti de l'ancien président Macky Sall a publié un communiqué exigeant la publication immédiate de plusieurs documents officiels sur la dette et les finances de l'État.



L'APR justifie sa démarche par « l’urgence de la situation des finances publiques après le troisième abaissement de la note du Sénégal en 18 mois ». Le parti s'appuie également sur deux correspondances récentes de ses avocats mandatés pour obtenir la « manifestation de la vérité sur la dette publique ».



Le parti de Macky Sall réclame la publication des documents suivants, cruciaux pour évaluer l'état réel des comptes de l'État . Il s'agit du « rapport sur la situation des finances publiques de l’Inspection Générale des Finances (IGF), couvrant la période de 2019 au 31 mars 2024, du rapport provisoire de la Chambre des Affaires Budgétaires et Financières de la Cour des Comptes. du rapport du cabinet Forvis-Mazars portant audit de la dette publique. et du bulletin statistique sur la dette publique, dont le dernier numéro public date de juin 2024 ».



Face à ce qu'il perçoit comme un manque de transparence, le SEN de l’APR a fixé un ultimatum d'une semaine aux autorités compétentes pour la publication de ces documents. Au-delà de ce délai, le parti menace d'engager des « actions d’envergure, en lien avec les forces politiques et citoyennes, en vue de la mise à disposition au Peuple de toutes les informations visant la transparence autour des finances publiques, notamment de la dette. »



L'APR, réitérant son attachement à la transparence, affirme que son objectif est de « mettre à nu le mensonge et la manipulation » visant à « jeter le discrédit sur le legs glorieux du Président Macky Sall. »