Finances publiques : une baisse de 83,7 milliards F cfa enregistrée sur les recettes de l’Etat en juillet 2025 (Ansd)

En juillet 2025, les recettes13 totales de l’Etat chutent de 83,7 milliards de FCFA par rapport au mois précédent. Selon le ressort du rapport des Repères statistiques publié mardi 7 octobre 2025 par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette situation résulte de la contraction des recettes fiscales (-99,9 milliards de FCFA), en dépit de la hausse des recettes non fiscales (+16,1 milliards de FCFA). Sur une base annuelle, elles s’améliorent de 14,1 milliards de FCFA suite à la bonne tenue des recettes non fiscales (+16,8 milliards de FCFA).



Par ailleurs, les charges de personnel et effectif de l’administration centrale ont connu un accroissement au mois de juillet. En juillet 2025, l’effectif de l’administration centrale augmente en variation mensuelle, les salaires, quant à eux se stabilisent sur la même période. Comparés à un an auparavant, les salaires (+3,6%) et l’effectif (+3,2%) de l’administration centrale connaissent un accroissement au mois sous revue.