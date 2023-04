Fines pluies enregistrées à Dakar: le Dg de l'Onas annonce "un bon taux de curage des canalisations"

De pluies hors-saison se sont abattues à Dakar ce mardi. Une précocité de l'hivernage à craindre ? En tout cas de l'avis du Directeur Général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Mamour Diallo, un bon taux de curage des canalisations a été enregistré dans le pays.



"Ces premières pluies sont une alerte pour nous", a-t-il d'emblée fait remarquer. Avant d'annoncer ce mardi lors de l’atelier de capacitation des journalistes et techniciens, organisé par le Cadre de Réflexion et d’Actions de Journalistes sur l’Hygiène, l’Eau et l’Assainissement (CRAJHEA): "nous avons lancé des opérations pré-hivernage et aujourd’hui, nous avons un bon taux de curage des canalisations. Et nous pensons pouvoir arriver à des résultats satisfaisants, à réduire les effets des inondations dans la banlieue ".



S'agissant de la formation, M. Diallo a réaffirmé son engagement à poursuivre la collaboration avec tous les journalistes de manière globale avant d’affirmer que "l’ONAS a besoin de travailler avec tous les acteurs, notamment avec la presse, pour amener les populations à faire un bon usage des ouvrages’’.



Le Directeur des Programmes de International Budget partnership (IBP), Djibril Thiam de son côté a laissé entendre que ces professionnels de l'information en charge des problématiques de l'assainissement abattent un travail de vulgarisation des bonnes pratiques en la matière.



L’IBP a profité de l'occasion pour lancer son plaidoirie pour les femmes. "Nous travaillons avec une organisation faîtière d’environ 3000 femmes. Nous avons lancé les opérations pré-hivernage à l’échelle communautaire. Ces femmes sont des relais qui peuvent aider à la sensibilisation", a plaidé monsieur Thiam.