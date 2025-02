Fiscalité : la DGID fixe l’échéance du premier acompte de l’IS et de l’IR au 17 février 2025

La Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID) rappelle aux contribuables que la date limite pour le paiement du premier acompte provisionnel de l’Impôt sur les Sociétés (IS) et de l’Impôt sur le Revenu (IR) pour l’année fiscale 2024 est fixée au 17 février 2025.



« Les entreprises et personnes concernées sont invitées à se conformer à cette obligation fiscale en effectuant leur paiement auprès du centre fiscal compétent correspondant à leur situation géographique ou administrative », lit-on dans le communiqué.



Selon le document, dans un contexte où la mobilisation des recettes fiscales est essentielle pour le bon fonctionnement de l’État, la DGID insiste sur « l'importance du respect des délais afin d'éviter d'éventuelles pénalités de retard. »



L’administration fiscale assure également son engagement à accompagner les contribuables, en mettant à leur disposition ses services pour répondre aux questions et faciliter le processus de paiement.



Pour éviter toute sanction, les contribuables sont donc appelés à s’acquitter de leur dû avant le 17 février 2025 et à anticiper les démarches nécessaires pour se conformer aux exigences fiscales en vigueur.