Flambée des prix : Macky Sall expose ses préoccupations à la Directrice générale du FMI

«L'Afrique doit vacciner l'Afrique». Telle est la conviction forte de la Directrice générale du Fonds monétaire international (Fri). En visite officielle au Sénégal pour la 2ème fois en presque deux ans (2019-2021, Ndlr), Kristalina Georgieva a tenu ces propos, hier vendredi, lors d'une déclaration conjointe avec le président de la République, Macky Sall.



Le souhait de la patronne du Fmi, c'est de voir au moins 40% de la population africaine vaccinée d'ici à la fin de l'année et 60% en mi-2022. Une position partagée par le chef de l'Etat sénégalais. Pour le Président Sall, l'Afrique doit pouvoir disposer de vaccins parce qu'il faut vacciner les populations. «Car, dit-il, c'est la meilleure façon de pouvoir revenir sur l'économie et préserver des vies humaines. Donc comment accéder aux vaccins ? Et comment l'Afrique peut produire elle-même les vaccins dont elle a besoin ? Choses sur lesquelles nous travaillons au quotidien.»



Au-delà de la vaccination, le président de la République a fait part des préoccupations du Sénégal et de l'Afrique en cette période de pandémie du Covid-19. La résilience de nos pays est une préoccupation majeure pour le chef de l'Etat sénégalais. «Pendant que la Covid-19 se poursuit sur l'année 2022, fait-il savoir, nous avons des incertitudes. Nous devons continuer à être résilients au plan sanitaire et nous devons continuer à soutenir nos populations au plan social». La conviction de Macky Sall, exprimée devant la patronne du Fmi, est que toutes les politiques d'inclusion sociale doivent être maintenues. «Mais, lâche-t-il, nous avons aussi une grosse inquiétude face à la flambée des prix des matières premières, en particulier du pétrole, mais également les prix des denrées et des services, comme le transport, le marketing. Tous ces facteurs externes agissent directement sur la vie économique».



Pour autant, Macky Sall magnifie l'engagement et le soutien du Fmi. Selon lui, il y a une forte implication de l'institution auprès des divers gouvernements et particulièrement auprès des gouvernements d'Afrique dans cette période marquée par la pandémie du Covid-19, à travers les différents mécanismes qui ont été mis en place pour venir en appui à la résilience des pays. Pour le cas particulier de notre pays, Macky Sall détaille: «Si je prends les instruments que le fonds a développés entre 2020-2021, il a permis la mobilisation en faveur du Sénégal d'un milliard de Dollars (plus de 580 milliards FCfa) compte non tenu de nos droits de tirages spéciaux auxquels nous avions droit qui ont été également de 450 millions de Dollars (plus de 261 milliards FCfa)».



Le chef de l'Etat magnifie la qualité de ce support et son impact sur le financement de notre fameux plan de résilience économique et social. «Tout cela fait que le Fmi, en dehors de ses missions classiques, multilatérales, a été un partenaire de premier plan», se réjouit le Président Sall. Non sans ajouter que notre pays et le FMI entretiennent d'excellentes relations.



Avec L’Observateur