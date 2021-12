Foire internationale: près de 500 gendarmes déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens

Près de 500 gendarmes ont été déployés pour assurer la sécurité des personnes et des biens à l’occasion de la 29e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), a indiqué le général de brigade, Martin Faye, commandant de la gendarmerie territoriale.



« Nous avons déployé à peu près 500 éléments à la foire et dans ses externalités pour la sécurisation des personnes et des biens », a-t-il déclaré, après avoir visité le dispositif mis en place par la gendarmerie nationale, au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES), qui accueille la foire.



Ces gendarmes proviennent, entre autres, de la Légion ouest de la gendarmerie, maîtresse d’œuvre de l’opération, de la Légion de la Gendarmerie d’intervention (LGI), des unités mobiles spécialisées dans la détection des explosifs et de la drogue. Plusieurs de ces agents sont en civil.



Selon lui, « ce dispositif prend en compte tous les aspects de la foire, notamment la fluidité de la circulation, la sécurisation des parkings et stands, de jour comme de nuit, ainsi que la sécurisation des personnes et de leurs biens, à l’intérieur comme à l’extérieur de la foire ».



A ce propos, le général de brigade Martin Faye a assuré que ce dispositif sera maintenu après l’événement, pour accompagner la phase de désinstallation de la foire.



Le mot d’ordre, a-t-il indiqué, est de « faire en sorte que les populations puissent venir en toute sécurité, faire leurs courses et rentrer de la même manière ».



Il a par ailleurs réitéré l’engagement et l’obligation de la gendarmerie a « améliorer au cours des éditions à venir, ce dispositif, toujours en prenant en compte les enjeux et défis sécuritaires du moment, pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, durant ce grand rendez-vous de rassemblement ».



APS