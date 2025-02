Fonds public monétaire: syndicats et Haute Autorité du Waqf s’unissent pour renforcer la solidarité sociale

La Haute Autorité du Waqf (HAW) a franchi une nouvelle étape dans la promotion du Waqf monétaire en initiant une rencontre d’information et de sensibilisation avec les syndicats du secteur de l’éducation. Objectif : inciter les agents de la Fonction publique à contribuer au Fonds Waqf public monétaire, un dispositif destiné à soutenir les populations vulnérables.



L’initiative, menée en collaboration avec la Direction de la Solde, a suscité un vif intérêt au sein des syndicats, qui ont unanimement salué cette démarche. « Nous sommes convaincus que les enseignants, qui jouent un rôle essentiel dans la formation des consciences, pourront relayer ce message de solidarité à travers le pays », a affirmé Ndongo Sarr, secrétaire général du Cadre unitaire des syndicats du moyen secondaire (CUSEMS), s’exprimant au nom des organisations syndicales.



Lors de cette session, le Directeur général de la HAW, Dr Ahmed Lamine Athie, a exposé les bénéfices du Waqf monétaire et les modalités de participation. Selon lui, « la Haute Autorité du Waqf, dans le cadre de sa mission d’investissement pour appuyer l’Etat dans sa politique sociale, appelle tous les citoyens à contribuer au Fonds Waqf public monétaire. Ce dispositif vise à démocratiser le Waqf afin que chaque citoyen puisse y participer selon ses moyens ».



Le système de délégation de solde, mis en place en partenariat avec la Direction de la Solde, permettra aux agents de contribuer directement via leur bulletin de paie. Un formulaire d’adhésion sera mis à leur disposition, aussi bien sous format papier qu’au sein de la plateforme électronique e-Solde.



Les syndicats voient dans ce mécanisme une opportunité pour améliorer les conditions de vie des populations défavorisées, notamment dans les domaines de l’éducation, la santé et l’assainissement. « Nous sommes quotidiennement confrontés aux difficultés sociales de nos militants, et cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives. Ce modèle solidaire permettra à tous de contribuer à la prise en charge des problèmes qui nous concernent », a souligné Ndongo Sarr.



En misant sur les syndicats comme relais stratégiques, la HAW espère ainsi favoriser une adhésion massive au Fonds Waqf public monétaire et renforcer la solidarité nationale par un engagement collectif.