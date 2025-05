Foot : Achraf Hakimi remporte le prix Marc-Vivien Foé, Habib Diarra termine à la troisième place

Achraf Hakimi, le latéral marocain du PSG, s'est vu décerner le prix Marc-Vivien Foé pour la saison 2024-2025. Cette récompense, délivrée par RFI-France 24, est attribuée au meilleur Africain évoluant en Ligue 1.



Hakimi (364 points) a nettement devancé le Niçois Evann Guessand (2e, 165 pts) et le Strasbourgeois Habib Diarra (3e, 43 pts). Le Parisien est également le deuxième défenseur à obtenir cette distinction après Chancel Mbemba en 2023.



Habib Diarra, crédité d’une bonne saison avec son club, est devancé par Evann Guessand (Côte d’Ivoire), sociétaire de Nice et l’international marocain du PSG Achraf Hakimi, qui remporte les suffrages pour ce prix.



Après Marouane Chamakh en 2009, Younes Belhanda en 2012, et Sofiane Boufal en 2016, Achraf Hakimi devient le quatrième marocain vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé RFI-France 24.