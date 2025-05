Foot : Ilay Camara, le mystère d'un « Lion » mis en cage

Rien ne laissait présager une telle situation. Avant la trêve internationale de mars, Ilay Camara (22 ans) brillait au Standard de Liège. Titulaire indiscutable, il enchaînait les prestations de haut niveau et s'imposait comme l'un des meilleurs éléments du club belge.



Mais depuis la reprise tout a basculé. Sur les sept derniers matchs, le jeune latéral droit n'a été titularisé qu'à deux reprises. Une mise à l'écart soudaine qui interroge. Pourtant, selon nos informations, Camara est en pleine forme physique et continue de s'entraîner avec intensité. Aucun pépin physique, aucun problème de discipline.



Est-il tout simplement devancé dans la hiérarchie, ou s'agit-il d'un choix extra-sportif de la part du staff ? Le mystère reste entier, mais cette situation tombe mal pour le joueur, à quelques semaines des matchs amicaux de juin entre le Sénégal et deux adversaires prestigieux : l'Irlande et l'Angleterre.



Un retour rapide dans le onze de départ serait idéal pour convaincre Pape Thiaw et retrouver du rythme. Car même en silence, Ilay Camara reste un « Lion » qui rugit intérieurement.