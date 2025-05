Foot : Inaki Williams sacré meilleur Africain de la Liga

Très ému, l'international ghanéen a partagé sa fierté :

"Je suis très heureux et fier de l'avoir remporté deux années de suite. J'espère pouvoir décrocher une troisième." Plus qu'une récompense individuelle, ce trophée est pour lui un symbole fort : "Sachant que LaLiga a toujours compté des joueurs africains ou issus de l'immigration africaine, c'est un véritable honneur de pouvoir représenter nos racines. C'est magnifique pour les jeunes à travers l'Afrique."

Même si sa saison a connu des hauts et des bas, Inaki a largement contribué à la qualification directe de Bilbao en Ligue des champions. Une première depuis plusieurs années pour les Basques. Et le joueur voit déjà plus loin :

"Nous avons actuellement une excellente combinaison de jeunes talents et de joueurs expérimentés. Nous espérons réaliser une belle campagne en Ligue des champions."

Un message fort pour me football africain : la constance, le travail et le talent finissent toujours par être récompensés.

Inaki Williams entre un peu plus dans l'histoire du football espagnol. L'attaquant de l'Athletic Bilbao a été élu meilleur joueur africain de la saison en Liga, devançant des concurrents de taille comme le Sénégalais Pape Gueye (Villarreal) et Camerounais Enzo Boyomo (Osasuna). Une distinction qu'il remporte pour la deuxième année consécutive, devenant ainsi le premier à réaliser cet exploit.