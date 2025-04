Foot : Kevin de Bruyne annonce son départ de Manchester City

En fin de contrat au mois de juin avec Manchester City, Kevin de Bruyne va quitter son écurie après 10 ans dans le nord de l'Angleterre.



C'est désormais officiel. Arrivé à Manchester City il y 10 ans en provenance de Wolfsburg, Kevin de Bruyne ne va pas prolonger son contrat avec les Mancuniens alors que ce dernier se termine au mois de juin prochain. À 33 ans, le Belge avait souvent laissé entendre qu'il était prêt à ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière, avec notamment de grosses offres venant d'Arabie saoudite.



C'est sur ses réseaux sociaux que le Mancunien a officialisé cette nouvelle, découvrez ci-dessous l'intégralité de son message.



«Cher Manchester, en voyant cela, vous comprenez probablement où cela mène. Alors, je vais aller droit au but et vous annoncer que ce seront mes derniers mois en tant que joueur de Manchester City. Rien n’est facile à écrire, mais en tant que footballeurs, nous savons tous que ce jour viendra. Ce jour est arrivé, et vous méritez de l’entendre de ma bouche en premier. Le football m’a conduit à vous tous, et à cette ville. Poursuivre mon rêve, sans savoir que cette période allait changer ma vie. Cette ville. Ce club. Ces gens… m’ont tout donné. Je n’avais pas d’autre choix que de tout redonner ! Et devinez quoi, nous avons tout gagné », a-t-il posté.



« Que cela nous plaise ou non, il est temps de dire au revoir. Suri, Rome, Mason, Michèle et moi sommes plus que reconnaissants de ce que cet endroit a représenté pour notre famille. « Manchester » restera à jamais sur le passeport de nos enfants, et surtout, dans nos cœurs. Ce sera toujours notre MAISON. Nous ne remercierons jamais assez la ville, le club, le staff, les coéquipiers, les amis et la famille pour ces dix années de bonheur. Chaque histoire a une fin, mais celle-ci a sans aucun doute été la plus belle. Profitons de ces derniers moments ensemble ! Plein d’amour», a conclu le milieu de terrain.